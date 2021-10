Nacho Fernández e sua esposa Juli Lombardi - Reprodução

Publicado 02/10/2021 16:03

Rio - O perfil oficial do Atlético-MG fez uma publicação para desmentir um boato que se espalhou nas redes sociais nos últimos dias. O clube mineiro desmentiu que a esposa do meia argentino, Nacho Fernández, tenha o traído com o atacante Diego Costa. Os dois são grandes estrelas do elenco atleticano.

"O Clube Atlético Mineiro e seus atletas Diego Costa e Nacho Fernández foram importunados por uma postagem absolutamente leviana, mentirosa e mal-intencionada, feita nas redes sociais. Trata-se, portanto, de fake news, que tem como único propósito desestabilizar o time, que e líder do Brasileirão e disputa as semifinais da Copa do Brasil", afirmou a nota oficial.

Além disso, o clube mineiro prometeu medidas judiciais contra o autor da falsa informação. "O Clube vai envidar todos os recursos necessários para identificar o autor desse crime, que sofrerá duras e severas medidas judiciais, a fim de reparar os danos causados aos envolvidos", diz o comunicado.

Nacho Fernández é casado com Juli Lombardi há 11 anos. O argentino, de 31 anos, chegou ao Atlético-MG no começo da temporada e é um dos destaques do líder do Campeonato Brasileiro. Nascido no Brasil, Diego Costa, de 32 anos, fez carreira na Espanha e é recém-chegado ao clube mineiro.