Milan venceu o Atalanta pelo Italiano - AFP

Publicado 03/10/2021 18:31

Itália - O Milan foi até Bérgamo para derrotar a Atalanta no fim da tarde deste domingo, no jogo que fechou a sétima rodada do Campeonato Italiano. Em vantagem no placar desde o início do jogo, o Milan chegou a abrir uma vantagem de três gols e garantiu uma vitória por 3 a 2.

Invicto na competição, assim como os rivais Inter e Napoli, o outro time de Milão chega aos 19 pontos e retoma a vice-liderança, com dois a menos que o Napoli. Já a Atalanta volta a oscilar no torneio e fica com 11 pontos na oitava colocação.

Os visitantes não perderam tempo e saíram na frente do placar logo no primeiro minutos de jogo. Calabria recebeu em velocidade, conseguiu bater travado e pegou rebote do goleiro para abrir o marcador. Quando o jogo caminhava para o intervalo, já aos 43 minutos, a defesa da Atalanta se atrapalhou e o volante Sandro Tonali aproveitou para ampliar. O jogador saiu cara a cara e bateu de pé direito para fazer 2 a 0. Maignan ainda fez boas defesas para manter o Milan em vantagem na primeira etapa.

O Milan ampliou o placar aos 33 minutos do segundo tempo. Rafael Leão recebeu passe e bateu de chapa no ângulo para fazer 3 a 0 no Estádio Atleti Azzurri d'Italia. O jogo ainda ganhou um toque de emoção nos minutos finais, com dois gols marcados pela Atalanta.

Primeiro o time da casa conseguiu marcar aos 41 minutos, em cobrança de pênalti de Duván Zapata. Já nos acréscimos, aos 49 minutos, Mario Pasalic recebeu de Zapata para diminuir para 3 a 2, mas não houve tempo para o time buscar o empata. O jogo deste domingo marcou a estreia do brasileiro Junior Messias com a camisa do Milan.