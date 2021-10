Maracanã é gerido pela dupla Fla-Flu - Reginaldo Pimenta

Maracanã é gerido pela dupla Fla-FluReginaldo Pimenta

Publicado 04/10/2021 12:39

Rio - A última rodada do Brasileirão marcou a volta dos torcedores aos estádios na competição. Agora, há um longo caminho a ser percorrido para sanar os prejuízos que as 22 rodadas sem públicos geraram. Segundo informações do portal “uol”, o rombo é de R$ 14.060.628,59. Desse valor, 25% correspondem apenas ao estrago nos cofres de Flamengo e Fluminense.

Os boletins financeiros traduzem os gastos dos times nos estádios: salários, deslocamento e hospedagem dos árbitros, despesas operacionais de cada arena, segurança, antidoping, e todos os outros custos que normalmente são resolvidos com a venda dos ingressos.

A dupla Fla-Flu responde, sozinha, por R$ 3.572.897,17 do prejuízo. Isso pode ser explicado pelo palco escolhido pelos times: O Maracanã. O estádio tem um alto custo, em média maior que R$ 200 mil por partida, o que faz os times representarem um quarto de todo o saldo negativo dos 20 clubes da Série A.

Esse rombo nos cofres dos clubes cariocas só não é maior porque as equipes conseguiram realizar economias pontuais. Por exemplo, o clube das laranjeiras jogou algumas vezes em São Januário, economizando cerca de R$ 50 mil por partida, além da economia de R$ 100 mil quando jogou em Volta Redonda. O Flamengo, por outro lado, também economizou ao jogar justamente contra o Tricolor, na Neo Química Arena, além do jogo contra o Sport, realizado em Volta Redonda.

Com o retorno dos torcedores, a expectativa é que a venda dos ingressos possa amenizar esse prejuízo. Em uma visão otimista, os times conseguirão recuperar parte da perda com o os ingressos vendidos, ao mesmo passo que a limitação de presença devido a pandemia, faz que isso se torne uma dúvida.

Veja o ranking atualizado até a 22ª rodada:

Flamengo - R$ 1.862.183,05

Fluminense - R$ 1.710.714,12

Bahia - R$ 904.170,97

Palmeiras - R$ 883.344,79

Atlético-MG - R$ 753.286,93

Santos - R$ 749.167,72

São Paulo - R$ 733.294,01

Corinthians - R$ 636.894,97

América-MG - R$ 616.952,81

Grêmio - R$ 586.673,00

Cuiabá - R$ 585.356,83

Internacional - R$ 581.041,33

Ceará - R$ 558.339,73

Red Bull - R$ 557.726,93

Fortaleza - R$ 510.400,59

Juventude - R$ 496.142,04

Athletico - R$ 488.061,77

Atlético-GO - R$ 426.260,69

Chapecoense - R$ 420.517,05

Sport* - R$ 99,26

* O Sport não apresenta todos os seus gastos nos documentos enviados à CBF.