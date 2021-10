Reprodução de como será a pista do GP de Miami de Fórmula 1, novidade para 2022 - Reprodução

Reprodução de como será a pista do GP de Miami de Fórmula 1, novidade para 2022Reprodução

Publicado 04/10/2021 12:45

Se 2021 ficou para a história da Fórmula 1 pelo recorde de corridas (22), a temporada de 2022 já irá superar a marca. O CEO da categoria, Stefano Domenicali, confirmou que o campeonato do ano que vem será o maior da histórica da categoria, com 23 GPs no calendário, que irá de março a novembro.



Para contribuir com esse recorde, a Fórmula 1 terá a estreia do GP de Miami, confirmada para 8 de maio. Além disso a próxima temporada tratará novo desenho dos carros, com a promessa de facilitar as ultrapassagens.



"O que eu posso antecipar com certeza é que o calendário terá 23 corridas. Claro que respeitaremos as regras e condições impostas pela pandemia ao redor do mundo. Mas nosso objetivo é que a F1 possa ser o sinal de esperança de que as coisas estão voltando ao normal", garantiu Domenicali.



Para 2022, as chamadas corridas de classificação ('sprint races'), que definirão o grid de largada, também acontecerão em mais GPs. Se em 2021 serão apenas em três (Silverstone, Monza e Interlagos), a expectativa é que no próximo ano aconteçam em 1/3.



"A grande maioria dos comentários que recebemos foram super positivos. Os promotores estão super felizes porque há algo novo e importante na sexta-feira e sábado e domingo. Estamos recebendo esse feedback positivo. De um modo geral, tem sido um sucesso incrível e é algo que queremos manter por pelo menos um terço das corridas", completou.