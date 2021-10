Alexander Zverev - Mike Segar/Reuters

Publicado 04/10/2021 14:20

Londres - O polêmico caso do tenista Alexander Zverev com sua ex-namorada, Olya Sharypova, ganhou mais um capítulo conturbado. Em comunicado divulgado na manhã desta segunda-feira (4), a ATP anunciou que deu início a investigação independente sobre as acusações de agressão por parte de Sharypova em seu relacionamento com o campeão olímpico na modalidade.

"Uma investigação interna com relação às acusações sobre Alexander Zverev no Masters 1000 de Xangai está em curso. A ATP repudia totalmente qualquer forma de violência ou abuso e vai investigar as acusações feitas durante o torneio", disse a associação em parte da nota.

Em 2020, Olya Sharypova havia acusado Zverev de agressão. Na ocasião, o alemão chegou a fazer uma postagem em suas redes sociais alegando que as acusações eram falsas e não iriam afetar em sua vida. A russa também afirma casos de abuso psicológico por parte do tenista, que tentava fazer com que sua companheira (na época) se sentisse culpada.

Massimo Calvelli, CEO da ATP, classificou as acusações da Sharypova como graves e afirmou que Zverev aceita a investigação independente por parte da entidade.

"As acusações feitas a Alexander Zverev são graves e temos a responsabilidade de lidar com elas. Esperamos que a nossa investigação nos permita estabelecer os fatos e determinar o que deve ser feito em seguida. Sabemos que o Zverev aceita nossa investigação e que negou todas as acusações. Vamos monitorar qualquer desenvolvimento legal depois de uma injunção preliminar obtida por Zverev nos tribunais alemães", destacou.