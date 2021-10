A mulheres iranianas estão liberadas para comparecer ao duelo com a Coréia do Sul, dia 12, pelas Eliminatórias da Ásia - AFP

Publicado 04/10/2021 14:46

Teerã - Depois de dois anos de proibição, as mulheres iranianas foram autorizadas a comparecerem ao estádio de Teerã para apoiarem sua seleção nacional masculina, que enfrentará a Coreia do Sul em 12 de outubro, em uma partida de classificação para a Copa do Mundo de 2022.

"A presença das mulheres foi autorizada para a partida entre as seleções nacionais de futebol do Irã e da Coreia do Sul", disse no domingo (3) o Clube de Jovens Jornalistas (YJC), agência ligada à televisão estatal.

Uma das poucas vezes em que as mulheres puderam assistir a uma partida no estádio Azadi de Teerã foi em outubro de 2019, quando a seleção masculina do Irã enfrentou o Camboja em uma partida de classificação para a Copa de 2022.

Depois da Revolução Islâmica de 1979, as iranianas foram privadas do acesso aos estádios, oficialmente para "protegê-las dos modos pouco educados" dos homens.

A FIFA pressionava o Irã há anos para que abrisse os estádios às mulheres, mas até 2019 Teerã só autorizou a presença de um número limitado de espectadoras em poucas ocasiões e para jogos específicos.