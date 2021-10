Marcão é o único técnico negro da Série A - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 05/10/2021 16:56

Citado recentemente por Marcão em uma entrevista ao jornal 'Folha S. Paulo', Andrade utilizou suas redes sociais para agradecer. O ídolo do Flamengo e técnico campeão brasileiro em 2009 disse torcer pelo sucesso do comandante do Fluminense e aposta que ele também será eleito como o melhor treinador de uma edição de Campeonato Brasileiro.

"Saiba que torço pelo seu sucesso e pra você ter o seu devido reconhecimento como técnico (principalmente na frente do clube que te abraçou)... Espero que tenha lugar na sua prateleira (o prêmio de melhor técnico do Brasileiro), porque acredito que daqui a pouco será seu, será você!", escreveu Andrade.



Na entrevista ao jornal, Marcão abordou o tema racismo e perguntou por onde andavam outros técnicos negros, citando Cristóvão Borges e Andrade. O comandante do Fluminense é o único treinador negro na Série A.



Veja a mensagem de Andrade a Marcão: