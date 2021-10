Willian Bigode - Divulgação

Willian BigodeDivulgação

Publicado 06/10/2021 12:25

Rio - Willian Bigode usou as redes sociais para confirmar a morte de Antônio Miguel. Segundo informou na noite de ontem (5), o bebê estava na 25° semana de gestação quando veio a falecer. O atacante do Palmeiras e sua esposa Loisy Coelho souberam do óbito durante uma consulta de rotina.



"Filho, você foi tão amado. Infelizmente, recebemos a pior notícia de nossas vidas: em uma consulta de rotina, o doutor nos disse que o coração do Antônio Miguel estava sem batimento. Ele tinha ido a óbito!Vivemos dias difíceis: realizamos a cesárea na Loisy, peguei o meu pequeno no colo e o sepultamos. Fácil não está sendo. Mas continuamos firmes com os olhos na promessa. Em breve, estaremos grávidos novamente. Eu creio!", escreveu Willian no Instagram.



Loisy Coelho também publicou uma mensagem nas redes socias. Ela conta que o casal ainda não sabe a causa da morte.



"Na quarta feira dia 29/09 às 16 h, recebemos a notícia que Antônio Miguel veio a óbito dentro do meu ventre . Estava de 25 semanas. Não sabemos o motivo ainda", publicou.



Em maio, Willian Bigode anunciou que seria pai pela quarta vez após marcar contra o Santos. Na ocasião, a esposa gravou a reação do atacante do Palmeiras ao saber da gravidez.



O casal já tem três filhos, um deles adotado. No último domingo, Willian desfalcou o Palmeiras, que justificou a ausência por problemas particulares. Ontem, o clube paulista se solidarizou com seu jogador.