Vanderlei LuxemburgoDaniel Castelo Branco

Publicado 06/10/2021 12:57 | Atualizado 06/10/2021 12:59

Rio - O renomado técnico Vanderlei Luxemburgo, atual comandante do Cruzeiro na Série B, participou do podcast "Mano a Mano", do rapper Mano Brown. Dentro dos muitos assuntos sobre o meio futebolístico, o treinador exaltou e pediu maior reconhecimento a dois times do Brasil: Botafogo e Santos. Para Luxemburgo, são duas das equipes mais conhecidas no mundo, além de terem apresentado Garrincha e Pelé.

Luxemburgo lembrou da sua passagem como técnico do Santos e questionou o fato de o futebol brasileiro não "enaltecer e perpetuar algumas coisas", dentre elas o clube da Vila Belmiro e o Alvinegro carioca. Pelo Botafogo, "Luxa" passou como jogador no fim da década de 70.

"O Brasil não enaltece e não reconhece e não perpetua algumas coisas. O Santos e Botafogo têm que ser perpetuados porque são os clubes mais conhecidos do mundo e os que os maiores jogadores do mundo jogaram, como o Pelé e o Garrincha", disse o atual técnico do Cruzeiro, completando em sequência.

"Eu, quando fui ao Santos, eu como sou da bola e respiro a bola, pensava que ia dirigir o time que passaram os maiores jogadores. Eu era maluco para estar lá logo."

O Botafogo atualmente briga pela afirmação no G4 da Série B, onde ocupa a terceira colocação com 48 pontos conquistados. O Peixe, por sua vez, vive situação delicada na Série A. O clube da Vila Belmiro é apenas o 16º colocado, com 24 pontos, um acima da primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.