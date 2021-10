Ex-jogador do Corinthians é assaltado à mão armada em barbearia de São Paulo - Foto: Reprodução

Publicado 06/10/2021 20:01 | Atualizado 06/10/2021 20:06

São Paulo - O ex-jogador do Corinthians e atual técnico do sub-23 do clube paulista, foi vítima de um assalto à mão armada na noite desta terça-feira, por volta das 19h30. O ex-meia do Timão e outros clientes de uma barbearia no Tatuapé, em São Paulo, foram abordados por três homens armados.

Os vídeos das câmeras de vigilância viralizaram nas redes sociais, onde apresenta o Danilo e outros clientes deitados no chão durante o assalto. De acordo com o ex-jogador, apenas uma corrente foi levada, enquanto outras pessoas perderam o celular.

"Fui assaltado sim, mas está tudo bem. Só levaram uma corrente minha", disse o ex-jogador Danilo.