Jogador é acusado de agressão contra mulherPaulo H. Carvalho/Agência Brasília

Publicado 07/10/2021 16:50

Rio - O jogador de beisebol, Trevor Bauer, vem sendo acusado de ter obrigado uma mulher a fazer sexo anal com ele e depois de ter a agredido com socos na cara. As informações foram divulgadas pelo portal norte-americano da "ESPN". Os fatos teriam acontecido no primeiro semestre de 2021.

De acordo com a publicação, a mulher teria topado ter uma relação sexual com o jogador. Porém, durante o ato, o atleta, de 30 anos, a teria estrangulado e desferido diversos socos em seu rosto. Além disso, segundo ela, Trevor teria a obrigado a fazer sexo anal.

No dia seguinte, o atleta teria mandado uma mensagem perguntando se ela sentia algum tipo de dor. Apesar do ocorrido, a mulher, de 27 anos, teria concordado em encontrar com Trevor Bauer em mais uma ocasião. Ela teria combinado com ele uma "palavra de segurança" para que nenhum limite durante o sexo fosse ultrapassado.



Porém, novamente, o jogador teria estrangulado a moça até que ela desmaiasse. Segundo ela, Trevornovamente desferiu socos em sua cabeça, vagina e nádegas. Após o ocorrido, a mulher foi ao hospital no dia seguinte, onde foi diagnosticado uma lesão aguda na cabeça.