Oscar Schmidt trata um câncer no cérebro desde 2013 - Divulgação

Oscar Schmidt trata um câncer no cérebro desde 2013Divulgação

Publicado 07/10/2021 17:07

São Paulo - Oscar Schmidt comentou que segue fazendo o tratamento de quimioterapia para tratar um câncer no cérebro, descoberto em 2013. O ídolo do basquete brasileiro disse no podcast "Ticaracaticast" que, apesar de controlado, o tumor ainda é uma ameaça.



"Se eu curei, eu vou parar agora? Eu continuo fazendo, a quimio nunca para. Se o médico quiser para. Um dia ele falou que estava pensando em parar a quimioterapia, daí eu falei 'você quer me matar? Tá dando tudo certo, vai parar para quê?' Tô brigando pela minha vida aqui, meu amigo", disse o ex-jogador de basquete.

O "Mão Santa" do basquete nacional é considerado paciente de alto risco e passou por duas operações para conter o avanço do tumor de oito centímetros.

"Eu perdi o medo de morrer, mas eu morria de medo de morrer. Perdi porque vencer um câncer a vida fica maravilhosa. Tenho a vida que pedi a Deus, a vida que eu sonhei", completou Oscar.

Nas quadras, Oscar Schmidt marcou seu nome na história do esporte ao registrar 49.737 pontos na carreira, dos quais mais de mil em Jogos Olímpicos.