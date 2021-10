Xavi não descarta assumir Barcelona na próxima temporada - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 10/10/2021 11:30

Xavi dá esperanças aos torcedores do Barcelona e não descarta comandar a equipe blaugrana na próxima temporada. Em entrevista à "TVE", o comandante do Al Sadd afirmou que irá ouvir propostas e que está disposto a buscar novos desafios na carreira.

- Qualquer oferta será avaliada e então decidida. Não sei onde estarei no meu futuro, mas estou aberto a qualquer possibilidade.

Ronald Koeman, atual treinador do Barcelona, possui contrato até 2022 e não deve permanecer no comando do clube catalão na próxima temporada. Apesar dos maus resultados, o holandês não é demitido por conta de sua multa rescisória.

Xavi iniciou sua carreira como treinador em 2019 no Al Sadd e conquistou a Q-League e a Copa do Qatar na última temporada. Na atual campanha, Xavi mantém 100% de aproveitamento no Campeonato do Qatar e está na final da Copa do Emir.