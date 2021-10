Philippe Coutinho pode deixar o Barcelona numa transação de cerca de R$ 318 milhões - AFP

Publicado 10/10/2021 13:15

Newcastle - O brasileiro Philippe Coutinho está na mira do Newcastle e pode ser o primeiro grande reforço do clube após a oficialização da compra pelo Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita. Pouco aproveitado pelo Barcelona, o meia-atacante está na lista de negociáveis do clube catalão com 'desconto': 50 milhões de euros, cerca de R$ 318 milhões, de acordo com a imprensa britânica.

Os rumores de que os novos donos do Newcastle estão dispostos a investir até R$ 1,7 bilhão em reforços é motivo de preocupação dos demais clubes, que convocaram uma reunião com a Premier League. Alheio à polêmica, o clube, penúltimo colocado, promete abrir os cofres para sair da fila no Campeonato Inglês.

Além de Coutinho, o goleiro Navas, do Paris Saint-Germain, e os atacantes Cavani, do Manchester United, Icardi, do PSG, são outros nomes especulados. Para dirigir o estrelado elenco projetado o italiano Antonio Conte e inglês Steven Gerrard estão entre os cotados. Ligado ao governo saudita, o PIF possui um patrimônio de mais de 320 bilhões de libras, cerca R$ 2,4 trilhões.