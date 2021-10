Jorge Jesus - Daniel Castelo Branco

Jorge Jesus

Publicado 13/10/2021 12:15 | Atualizado 13/10/2021 12:21

Rio - Após a declaração de que teria inaugurado uma nova era no futebol brasileiro, o técnico Jorge Jesus recebeu críticas e elogios de alguns jornalistas esportivos do país. Em seu perfil no Twitter, Mauro Cezar Pereira admitiu que o Mister tem uma auto-estima elevada, mas disse que o ex-treinador do Flamengo falou a verdade sobre o ocorrido no país.

"Que a auto-estima de Jorge Jesus é imensa, já sabemos. Mas que ele tem muita razão em determinados pontos que abordou, sabemos também. E há quem nem queira saber. É, o saber não anima muitos dos treinadores por aí, como seus seguidores e os que sonham com um emprego ao lado deles", disse Mauro.

O técnico afirmou que atuar sem a posse de bola é uma das principais carências dos jogadores brasileiros.

"O jogador brasileiro, quando tem a posse de bola, não se preocupa. Sabe conviver com ela. Mas é preciso saber jogar sem a bola. Os jogadores brasileiros não conheciam tão bem o jogo sem bola. Sem vaidade, isso começou a mudar depois da nossa passagem pelo Brasil", disse o português.