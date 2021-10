Neto - Foto: Reprodução/Band

Publicado 13/10/2021 12:32

Rio - Neto está com os dias contatos na TV. Em seu canal do YouTube, "Craque Neto 10", o apresentador disse nesta quarta-feira que pretende se aposentar em 2025, quando irá se encerrar seu atual contrato com a Band.

"O meu contrato [com a Band] vai até 2025 - por sinal, os caras me cobraram hoje, porque eu não assinei o contrato ainda, podem ficar sossegados. Vou ficar na Band até 2025. Depois, eu paro de trabalhar", disse Neto.

O ex-jogador afirmou que a única maneira de continuar na ativa é se tornando presidente do Corinthians.

"Vou parar de trabalhar geral. Não vou mais trabalhar em lugar nenhum. A não ser que em 2023 eu me candidate à presidência do Corinthians. Aí, eu peço uma licença na Band, fico no Corinthians como presidente ou vice e aí, a gente vê o que vai dar", completou.