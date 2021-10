Tandara - AFP

Publicado 15/10/2021 13:24

São Paulo - A oposta Tandara, voltou a criticar a presença de transexuais no vôlei feminino. Em entrevista ao "Oz Pod", podcast de Osasco-SP, a campeã olímpica em Londres 2012 reforçou a crítica feita há três anos sobre não achar justa a presença de mulheres trans no esporte, mesmo afirmando seu respeito sobre a decisão da Confederação Brasileira de Vôlei.

A jogadora, punida provisoriamente no dia 7 de julho por uso indevido da substância ostarina, destacou seu respeito por Tiffany, primeira e única mulher trans nas divisões profissionais do vôlei nacional.

"Primeiramente, eu vou deixar bem claro que eu respeito a Tifanny, nós nos comunicamos, nós nos falamos sempre, eu tenho um respeito muito grande por ela, sabe? Eu sei das lutas dela como ser humano, enfim. Eu acredito muito que cada um tem que ocupar o seu espaço, mesmo, e tem que brigar por isso. Em 2018, eu dei uma entrevista, inclusive eu estava aqui em Osasco, quando eu disse que não concordava. E realmente essa minha opinião não muda, porque eu acredito de verdade que não seja justo", disse Tandara.

Em 2018, quando emitiu publicamente sua opinião sobre o caso, Tandara gerou certa polêmica nas redes sociais. Anos depois, a oposta atuará ao lado de Tifanny no Osasco, assim que retornar às quadras após suspensão por doping.

"É bem complicado principalmente falar disso, porque quando eu dei essa entrevista as pessoas levaram para um outro lado, falando que eu era transfóbica. Eu respeito, né? Então, assim, eu não concordo, porém, eu faço parte de um grupo em que tem a CBV como representante do voleibol e se eles, que são os órgãos importantes, eles autorizaram, eu tenho que respeitar essa opinião. Mesmo que eu não aceite, mesmo que eu não concorde, eu tenho que respeitar. E por isso eu respeito ela como ser humano e hoje, dando tudo certo, eu não vejo a hora da gente jogar junto. E é uma experiência que eu vou ter com ela, eu não tive isso antes. Nós nunca jogamos juntas. Jogamos contra só. Querendo ou não, a vinda dela para Osasco teve muito a minha influência. O Luizomar (Moura, técnico) entrou em contato comigo, pediu: 'Liga pra ela'. Como eu tinha dado essa entrevista lá atrás, é uma coisa que ficou meio ali... Como eu já fazia parte do time, ele me ligou para que a gente conversasse. Eu fui uma das principais pessoas a ligar para ela e falar: 'Vem jogar comigo. Vamos jogar junto. Vai ser bacana. Vamos ter essa experiência'. Tanto que ela até brinca: 'Tem a pitbull, e eu sou a Rottweiler", disse Tandara.