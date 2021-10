Jorge Jesus - Divulgação

Publicado 15/10/2021 13:24

Portugal - O técnico Jorge Jesus vive atualmente o seu melhor momento desde que chegou ao Benfica. Em entrevista coletiva, o ex-treinador do Flamengo, foi questionado sobre renovar o seu vínculo com o clube português. O Mister preferiu despistar.

"Treinador é sobre resultados. Não é um tema, para mim, importante de momento. O importante é criar estabilidade e ter as condições, e temos todas, para que o Benfica continue em um patamar de conquistas. O treinador vive em função de resultados, apesar de uns terem mais créditos do que outros. Isto não é como começa, mas como acaba. E agora não é tempo de falarmos da minha renovação", afirmou.

Jorge Jesus tem contrato com o Benfica até o final da atual temporada. No momento, o clube português lidera o Campeonato Francês e está em segundo lugar em seu grupo da Liga dos Campeões.

A tranquilidade de uma equipe tem alguma influência em relação à estrutura do clube. O Benfica é um clube com estabilidade perto de diretorias e clubes que andam em eleições todos os anos e quase nada ganham. Isso é um fato. A escolha está feita e esperamos que o Benfica tenha estabilidade para se reorganizar numa perspectiva de crescimento. Isso vai dar segurança para o futuro. Mas todos nós, no futebol, estamos dependentes de resultados - comentou Jesus.



O Benfica é líder do Campeonato Português, com 21 pontos, um a mais que Porto e Sporting. O time só volta a jogar pelo torneio na semana que vem, mas, antes, terá um compromisso importante diante do Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões, na quarta-feira.