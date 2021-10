Icardi e Wanda Nara - Reprodução

Publicado 16/10/2021 18:57

Rio - O polêmico casamento entre Mauro Icardi e Wanda Nara, ex-esposa do atacante Max López, chegou ao fim. Neste sábado, a modelo desabafou nas redes sociais e deu a entender que foi traída pelo atacante do Paris Saint-Germain.

“Outra família que você arruinou por uma vadia”, escreveu Nara em seus stories do Instagram. Mais tarde, ela confirmou a separação do jogador.

Essa não é a primeira separação polêmica de Wanda Nara. O casamento da modelo com Maxi López chegou ao fim após ela ter traído o ex-atacante do Vasco justamente com Icardi.