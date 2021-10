Bruno - Reprodução

Publicado 17/10/2021 16:29

Rio - Após disputar parte da Série C do Cariocão (5ª divisão) pelo Atlético Carioca, o goleiro Bruno, ex-Flamengo, iniciou sua trajetória no futebol amador e vem se aventurando como jogador de linha.

Neste sábado (16), o arqueiro defendeu o Cruz Azul, de São Pedro da Aldeia-RJ, e ajudou a equipe a golear o Nova Esperança pelo placar de 5 a 2 pela terceira rodada da Copa Porto, torneio amador.

Veja o gol marcado por Bruno:

Bruno atuou no futebol profissional pela última vez defendendo o Atlético Carioca, clube que disputou a quinta divisão do Cariocão 2021. Com dois jogos disputados e um gol marcado (de pênalti), o goleiro se envolveu em uma polêmica com o time de São Gonçalo ao anunciar o fim de sua carreira mesmo tendo contrato até o fim do mês seguinte.