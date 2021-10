Atriz é apontada como responsável por suposta traição envolvendo ex-mulher de ex-jogador do Vasco

Rio - Após Wanda Nara utilizar as redes sociais para dizer que o seu relacionamento com Icardi pode ter chegado ao fim, o jornal "Sport" detalhou o caso e apontou que uma atriz pode ter sido a responsável pela suposta traição do argentino. María Eugenia Suárez, mais conhecida como China Suárez, teria se envolvido com o centroavante do PSG.

Wanda deixou de seguir Icardi e também María Eugenia, algo que aumentou os rumores. "Ela uma conhecida atriz, cantora, modelo e designer que conheceu a própria Wanda Nara de perto, por isso também chamou a atenção que ela parou de segui-la ao mesmo tempo em que deixou de seguir Mauro Icardi", informou o diário.



Não é a primeira polêmica envolvendo Wanda Nara. Ex-esposa de Maxi López, ex-atacante do Vasco, ela se separou do ex-atacante e logo iniciou um relacionamento com Icardi. Volta e meia, os dois se envolvem em alguma discussão envolvendo a guarda dos seus filhos.

Relatar erro