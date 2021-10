Felipe da Silva - Reprodução

Felipe da SilvaReprodução

Publicado 19/10/2021 18:00

Ceará - Um crime chocou a munícipio de Barbalha, no Ceará. O jogador Felipe da Silva, de apenas 19 anos, que atua pelo time da cidade, sofreu uma tentativa de homicídio na noite da última segunda. Dois homens, ainda não identificados, atiraram contra o atleta, que foi baleado no ombro e na perna direita. A vítima está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital Santo Antônio, em estado grave, mas estável. As informações são do "Diário do Nordeste".

O crime foi registrado no 4º Comando Regional da Polícia Militar, e, segundo o relatório, Felipe estava de moto junto com outro amigo, identificado como Pedro Erick Silva Ambrósio, de 18 anos, quando foram parados por dois homens, em outra moto, e foram alvejados.

Pedro foi ferido na cabeça, mas os ferimentos foram leves e jovem deve ser transferido para outra unidade hospitalar da cidade. A situação de Felipe já é um pouco mais complicada, ele chegou ao hospital em estado grave, e teve uma parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimado.