A Premier League tenta melhorar a taxa de vacinação contra a Covid-19 entre os atletas inscritos na competição - AFP

A Premier League tenta melhorar a taxa de vacinação contra a Covid-19 entre os atletas inscritos na competiçãoAFP

Publicado 19/10/2021 17:53

Londres - A taxa de atletas imunizados na Premier League ainda é menor do que as da Bundesliga, na Alemanha, e da Serie A, na Itália, mas os ingleses trabalham para acelerar o ritmo. Nesta terça-feira, a Liga Inglesa anunciou que 68% dos jogadores estão vacinados contra a Covid-19 e que 81% dos jogadores dos 20 clubes já receberam pelo menos uma dose.

O anúncio acontece em meio aos rumores de uma possível resistência na adesão da vacinação, a exemplo do que tem acontecido na NBA e NFL, ligas de basquete e futebol americano nos Estados Unidos. A campanha na Premier League não se limita aos jogadores, mas todos os funcionários do clube e profissionais envolvidos na organização, realização e transmissão dos eventos.



"Taxas de vacinação são coletadas pela Premier League semanalmente, e a liga continua o seu trabalho com os clubes para encorajar a vacinação entre jogadores e funcionários dos clubes. Nenhum detalhe específico de clubes ou indivíduos será fornecido, e novas taxas de vacinação serão comunicadas dentro de um intervalo apropriado de tempo no futuro", diz o comunicado da Premier League.



À frente da seleção da Inglaterra, o técnico Gareth Southgate revelou que alguns jogadores presentes na última convocação não se vacinaram por crença ideológica e fez coro a Jürgen Klopp, do Liverpool, e Pep Guardiola, do Manchester City, para incentivar a campanha de imunização entre os jogadores e toda a população britânica.

A Bundesliga informou que a sua taxa de vacinação entre os atletas inscritos na competição chega de 94%. Segundo a imprensa italiana, o número na Serie A a adesão é de 98%.