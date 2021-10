Piqué, zagueiro do Barcelona - AFP / LLUIS GENE

Publicado 19/10/2021 17:41

Barcelona (ESP) - Piqué, zagueiro do Barcelona, revelou que Vinícius Júnior esteve próximo de vestir a camisa do clube catalão após a saída do jovem do Flamengo. Em conversa com o streamer Ibai Llanos, o defensor revelou que chegou a conversar com o atleta antes do Real Madrid aparecer na jogada.

"Vinícius tem muito talento. Sabia que ele esteve a ponto de vir para o Barça? Eu conversei com ele pessoalmente antes de ir para o Real Madrid e ele me disse na chamada que estava fechado com o Barcelona. Era para recebê-lo no vestiário. O Real Madrid chegou no último segundo e o ofereceu tudo", disse o zagueiro.

Após ter perdido Neymar para o Barcelona, o Real Madrid passou a apostar em atletas que pudessem lembrar o camisa 10 da Seleção Brasileira. Com isso, os merengues acertaram as contratações de Vinícius Júnior e Rodrygo, enquanto os culés não acharam a reposição ideal para a saída do craque para o PSG em 2017.



Neste domingo, Barcelona e Real Madrid realizam o primeiro "El Clásico" da temporada e Vini Jr. possui boas recordações do derby. Em 2020, no ano em que o clube da capital ergueu a taça da La Liga, o camisa 20 anotou um gol diante do rival da Catalunha.