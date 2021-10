Logo Record TV - Reprodução

Publicado 19/10/2021 17:05

Márcio Canuto Divulgação Rio - O jornalista Márcio Canuto pode voltar à TV em 2022. De acordo com o site "Notícias da TV", o ex-repórter da TV Globo está em negociações com a Record para participar da cobertura do Campeonato Paulista na emissora, em 2022.

As negociações ainda estão no início, mas o desejo de ambas as partes é de chegar a um acordo. Caso feche com a Record, Canuto fará a cobertura dos 16 jogos do Paulistão que foram comprados pela emissora.

Márcio Canuto deixou a TV Globo no fim de 2019, após 21 anos, prometendo se aposentar. No entanto, tem feito aparições em diversas propagandas e programas de TV, inclusive no de Rodrigo Faro, que vai ao ar aos domingos na Record.