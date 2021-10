Kyle Walker recebe o carinho de Phil Foden após deixar a sua marca na goleada do City - AFP

Publicado 19/10/2021 16:45 | Atualizado 19/10/2021 16:47

Bruges - O Manchester City se recuperou em grande estilo na Liga dos Campeões da Europa depois da derrota para o Paris Saint-Germain por 2 a 0, em Paris, na rodada passada. Mesmo jogando fora de casa, na Bélgica, o time da Inglaterra goleou o Brugges por 5 a 1, nesta terça-feira, e assumiu de forma provisória a liderança do Grupo A, agora com seis pontos em três jogos.

A primeira colocação pode ser retomada pelo Paris Saint-Germain, que tem quatro pontos e ainda nesta terça-feira receberá o lanterna RB Leipzig, da Alemanha, em Paris, mas pelo menos o segundo lugar, dentro da zona de classificação às oitavas de final, está garantido, já que o Brugge ficou estacionado com a mesma pontuação do PSG.

O grande destaque da partida foi o meia argelino Riyad Mahrez, autor de dois gols - um em cada tempo. João Cancelo, Kyle Walker e Cole Palmer completaram a goleada do Manchester City, que teve dois brasileiros em campo: o goleiro Ederson, como titular, e o volante Fernandinho, que entrou no segundo tempo. O centroavante Gabriel Jesus foi poupado pelo técnico espanhol Pep Guardiola. Hans Vanaken diminuiu para o Brugge quando o placar já estava 4 a 0.

Dominante desde o apito inicial, o Manchester City poderia ter conseguido uma goleada ainda maior. Dois gols foram anulados pelo VAR ainda com o placar em 0 a 0. Aos nove minutos, Grealish foi lançado ao ataque, se livrou da marcação e mandou, de cobertura, a bola para o fundo da meta. O árbitro, porém, viu falta do atacante do time inglês e anulou o tento.

O segundo gol anulado foi aos 13 minutos. Após cobrança de falta do meia belga Kevin De Bruyne, Laporte ajeitou para o meio e Rodri mandou para o fundo do gol. A arbitragem, no entanto, assinalou impedimento do espanhol e o VAR confirmou a irregularidade.

Pela quarta rodada, marcada para o dia 3 de novembro, uma quarta-feira, as duas equipes se enfrentarão novamente, desta vez no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra.

NA TURQUIA - Em um duelo entre equipes que só haviam perdido após as duas primeiras rodadas do Grupo C - Ajax e Borussia Dortmund são os outros clubes na chave -, o Sporting Lisboa visitou o Besiktas, na Turquia, e goleou por 4 a 1. O resultado positivo colocou o atual campeão português na terceira colocação, com três pontos, deixando os turcos sem pontuar na lanterna.

O uruguaio Sebastian Coates abriu o placar para o Sporting Lisboa, aos 15 minutos do primeiro tempo, mas Larin empatou aos 24. O time português não se abateu e abriu 3 a 1 ainda antes do intervalo com Coates, mais uma vez, e Sarabia. Na segunda etapa, Paulinho definiu a goleada dos visitantes.