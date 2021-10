Icardi e Wanda Nara - Reprodução

Publicado 19/10/2021 16:08

Rio - O divórcio de Mauro Icardi e Wanda Nara pode influenciar na vida profissional do atacante. De acordo com o programa argentino 'Los Angeles de la Mañana', o jogador ameaçou romper seu contrato com o Paris Saint-Germain caso a separação seja concretizada.

Icardi tem sua carreira agenciada por Wanda e, por conta disso, a modelo tem seu nome no contrato. Em caso de divórcio, ela poderia embolsar altos valores de indenização. Por conta disso, o jogador ameaçou romper com o PSG, com quem tem contrato até 2024.

Essa não é a primeira separação polêmica envolvendo o casal. O casamento da Wanda com Maxi López chegou ao fim após ela ter traído o ex-atacante do Vasco justamente com Icardi.