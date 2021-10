Ronaldinho é centro de mais uma polêmica envolvendo PSG e Barcelona

Ronaldinho Gaúcho - Reprodução

Publicado 19/10/2021 15:30

Barcelona - Ronaldinho Gaúcho é pivo de mais uma polêmica envolvendo Barcelona e Paris Saint-Germain, segundo o "Sport". O atleta aceitou o convite para assistir o jogo do clube francês contra o RB Leipzig pela Champions League como convidado especial apesar de ser embaixador da equipe blaugrana.

O astro, que atuou com a camisa dos dois times no passado, também criou uma tensão ao parabenizar Lionel Messi por conta da transferência para Paris e por dizer a Sergio Ramos que "sentia o cheiro da Champions" com o PSG devido as grandes contratações da equipe de Mauricio Pochettino no último mercado.

A relação entre os dois clubes não é boa, principalmente após a saída de Neymar do Barcelona para a França em 2017. Mais tarde, o atacante sonhou com um retorno à Catalunha, o que gerou muito atrito entre as entidades nos bastidores.



Já Ronaldinho Gaúcho, ídolo das duas torcidas, busca agradar a todos e não fazer desfeita com o convite para aceitar assistir uma partida e ter boa relação com os grandes personagens do mundo da bola. Mas é mais uma polêmica nesta já conturbada relação.