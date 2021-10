O árbitro Rodrigo Crivellaro será submetido a uma cirurgia para evitar o agravamento da lesão na vértebra - William Oliveira/Guarani-VA/Divulgação

Publicado 19/10/2021 15:46

Porto Alegre - O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS) confirmou a pena de anos de suspensão a William Ribeiro pela agressão ao árbitro Rodrigo Crivellaro, que sofreu uma lesão na vértebra 6 depois de receber um chute na cabeça quando estava caído no chão no confronto entre São Paulo-RS e Guarani-RS, pela Série B do Campeonato Gaúcho.

Na noite da última segunda-feira, a Primeira Comissão Disciplinar do TJD-RS bateu o martelo. Denunciado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por praticar agressão física durante a partida, o meia-atacante, de 30 anos, em decisão unânime, foi punido com um gancho de 730 dias ou dois anos. Na audiência, William Ribeiro expressou o arrependimento pela agressão e, em sua defesa, revelou ter sido xingado pelo árbitro.

"Aconteceram várias situações dentro de campo que muitas vezes o pessoal de fora não sabe. Estou muito arrependido disso. Na hora me deu um apagão e reagi daquela forma. Eu não sei explicar o que me deu na hora. Simplesmente me escureceu a vista. Até já estou procurando para tratar o meu psicológico", disse William.

Willian Ribeiro foi preso em flagrante no Estádio Edmundo Feix e autuado por tentativa de homicídio qualificado, mas foi solto graças ao benefício de liberdade provisória no dia seguinte. O contrato com o São Paulo-RS foi imediatamente rescindido. O árbitro Rodrigo Crivellaro teve uma lesão ligamentar confirmada na vértebra C6 e será submetido a uma cirurgia para evitar o agravamento da contusão. O procedimento, no entanto, é considerado simples e será realizado na próxima semana.