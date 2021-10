Gabigol vai começar partida - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 19/10/2021 15:38 | Atualizado 19/10/2021 15:38

Rio - Sempre polêmico, o ex-zagueiro do Vasco, Rodrigo, participou do programa "Arena SBT" e foi perguntado sobre o futuro de Gabigol. Ao ser questionado se o ídolo do Flamengo iria bem no futebol europeu, caso voltasse para o Velho Mundo, o ex-defensor ironizou.

"Turista ele foi na primeira passagem, agora se ele voltar vai ser piada", afirmou o ex-zagueiro. O ex-atacante de Flamengo, Fluminense e Corinthians, Emerson Sheik elogiou o ídolo do Flamengo e afirmou que ele seria "artilheiro", caso voltasse ao futebol europeu.

Gabigol, de 25 anos, teve passagens tímidas por Inter de Milão e por Benfica no futebol europeu. Revelado pelo Santos, o jovem foi vendido ao clube italiano. No Flamengo desde 2019, o atacante vem acumulando gols e títulos e retornou para a seleção brasileira.