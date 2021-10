Botafogo

Botafogo encaminha ação na Justiça para mudar aluguel de shopping de R$ 25 mil para R$ 750 mil

Ex-presidente do Alvinegro, Carlos Eduardo Pereira, estava envolvido no contrato e diretoria considera valores abaixo do ideal

Publicado 19/10/2021 17:11 | Atualizado há 17 minutos