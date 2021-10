Vinícius Júnior destaca atuação de gala na Champions: 'Sempre me dei bem com pressão' - Foto: SERGEI SUPINSKY/AFP

Rio - Nesta terça-feira (19), o atacante Vinícius Júnior celebrou a vitória do Real Madrid por 5 a 0 sobre o Shakhtar Donetsk, pela terceira rodada da Liga dos Campeões. O jogador marcou dois gols e teve uma atuação brilhante na partida.

"Continuo trabalhando, tenho 21 anos e muito tempo para ser um grande jogador. É normal que eu vá falhar, mas às vezes vai sair. Já marquei sete gols, mais do que na época passada. Sempre me dei bem com a pressão. "Também é importante a confiança que o treinador, a comissão técnica e os jogadores dão. Gostamos destes jogos da Champions League e agora descansamos para o próximo desafio", disse o atacante Vinícius Júnior.

Sob o comando do técnico Carlos Ancelotti, o Real Madrid disputa liderança do grupo na Liga dos Campeões com o Sheriff. Neste domingo (24), os Galácticos enfrentam o Barcelona, às 11h15, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol.