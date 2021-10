Após fala de Neymar sobre última Copa, Marquinhos defende: 'Mal interpretado' - Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP

Rio - Nesta terça-feira (19), o zagueiro Marquinhos, do PSG e seleção brasileira, em entrevista ao "TNT Sports", decidiu defender o discurso de Neymar, após dizer que a Copa do Mundo de 2022, no Catar, poderia ser a última de sua carreira. O jogador destaca que o atacante foi "muito mal interpretado".

"A gente conversa bastante, ele foi muito mal interpretado. Ele só não sabe como será depois da Copa do Mundo [de 2022], não sabe se vai aguentar estar mais quatro anos em alto nível. Ele está simplesmente focado em jogar essa e depois, se Deus quiser, ele vai conseguir estar na próxima também. Eu espero estar junto com ele. A gente tem jogos importantes aqui [no PSG], tem a seleção, também. É muito longe ficar pensando daqui a quatro anos. É trabalhar tranquilamente, vamos passo a passo. É isso que ele quis dizer", disse Marquinhos ao TNT Sports.

Neste mês, em entrevista à "DAZN", Neymar disse que a Copa do Mundo de 2022 pode ser a última de sua carreira. O atacante da seleção brasileira disputou as edições de 2014 e 2018. A declaração do jogador gerou bastante repercussão, irritou o estafe do atleta e criou uma crise nos bastidores.

"Acho que é a minha última Copa do Mundo. Eu encaro como a minha última, porque eu não sei se terei mais condições, de cabeça, de aguentar mais futebol. Então vou fazer de tudo para chegar muito bem, fazer de tudo para ganhar com meu país. Para realizar meu sonho, o maior desde pequeno, e espero poder conseguir", disse o atacante Neymar.