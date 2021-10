Destaque do Zenit, Wendel crê que o clube russo tem condições de surpreender a Juventus - Divulgação/Zenit

São Petersburgo - Com a disputa pela classificação aberta no Grupo H, Zenit e Juventus se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h, no Estádio São Petersburgo, na Rússia, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O embate contra o poderoso concorrente italiano, líder, com 100% de aproveitamento, não intimida Wendel. Ex-Fluminense, o volante confia em um bom resultado em casa, que pode até garantir a ponta no grupo.

"Nós somos fortes jogando em casa, provamos isso no último jogo. Sabemos que é fundamental somar pontos em São Petersburgo, por que fora vai ser mais complicado. Respeitamos a historia da Juventus, mesmo sem Cristiano Ronaldo continua sendo um time muito forte, mas temos que pensar na vitória", analisou o brasileiro.



Aos 24 anos, o camisa 20 está na segunda temporada pela equipe russa e vem se consolidando como um dos pilares do time. Em 14 jogos nessa temporada, o volante acumula três gols e duas assistências. Negociado com o Sporting em 2018, Wendel trocou Portugal pela Rússia no ano passado numa negociação que movimentou cerca de R$ 132 milhões. Em alta e cada vez mais adaptado, encerrou especulações sobre uma possível volta ao Brasil.



"Com as mudanças feitas para essa temporada, eu me sinto mais confortável em campo. Tenho liberdade para participar mais das jogadas e chegar na área para concluir. Tentamos jogar um futebol leve, sem abrir mão da agressividade, principalmente sem a bola. Acredito que seja um estilo de jogo agradável para quem assiste, mas o principal é o resultado. Em alguns jogos vamos precisar saber sofrer também", disse o volante.

Depois de estrear com derrota para o Chelsea-ING, em Londres, o Zenit-RUS se recuperou na ultima rodada goleando o Malmo-SUE por 4 a 0, inclusive com um gol de Wendel, que é um dos quatro brasileiros do clube russo. Além do volante revelado em Xerém, a equipe conta com Claudinho, ex-Red Bull Bragantino, Malcom, ex-Corinthians, e Douglas Santos, ex-Atlético-MG.