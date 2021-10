Dudu criticou o exorbitante valor do ingresso da final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras - César Greco/Palmeiras

Publicado 19/10/2021 22:06

São Paulo - Em meio ao noticiário monopolizado por reportagens sobre inflação, aumento no valor de produtos básicos na mesa do brasileiro, como arroz e feijão, cobrança de tarifa extra na conta de luz, recorde no preço médio do botijão de gás e nos postos de gasolina, Dudu foi uma voz a ecoar no 'deserto' ao criticar dos preços dos ingressos para a final da Libertadores, entre Flamengo e Palmeiras, dia 27 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai.

Pelas redes sociais, o atacante do Verdão questionou o exorbitante valor estabelecido pela Conmebol, em concordância com a diretoria dos dois clube, que dividirão 50% do montante arrecadado. O ingresso mais barato custa US$ 200 dólares, cerca de R$ 1.110 na cotação atual, localizado na arquibancada atrás das metas. Camarotes e tribunas especiais (na lateral do campo) custarão entre US$ 300 (R$ 1.665) e US$ 650 (R$ 3.600 na cotação do dia). Cada torcida será alocada em setores específicos do Estádio Centenário.

"Muito caro o ingresso, tem que ser mais barato", comentou o palmeirense na publicação do perfil oficial da Conmebol.

O início das vendas da carga total de 20 mil bilhetes será no dia 27 de outubro, mas a fase de registro para a compra será a partir desta quarta-feira até domingo.

A crítica de Dudu acontece num momento delicado para a população brasileira. O número de pessoas que vive em extrema miséria, com renda per capita de até R$89, aumentou. De acordo com os dados do Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal, entre janeiro de 2019 e junho deste ano, mais de 2 milhões pessoas passaram a integrar o triste grupo.