Modelo revela que homenagem na região anal a Messi faz homens falharem no sexo

Rio - Suzy Cortez, ex-Miss Bumbum e modelo, contou recentemente que as tatuagens feitas em homenagem ao jogador Lionel Messi "fazem os homens falharem na hora H". A modelo brasileira é fã declarada do craque argentino e fez várias tatuagens em homenagem ao atacante.

Entre as tatuagens, ela tem uma com o rosto na região pélvica e outra na região anal. Apesar do amor pelo jogador, ser fã tem atrapalhado a vida amorosa de Suzy, já que homens falharam na "hora H" quando se deparavam com o rosto de Messi, o nome dele e o número 10, da camisa usada pelo argentino no Barcelona. Atualmente, ele joga pelo clube francês PSG.

Suzy revelou ao Daily Star que fez outra homenagem ao jogador para comemorar o título da Argentina na Copa América. Ela também tem planos para fazer outra homenagem, na perna esquerda, mesmo que companheiros possam desgostar na hora do amor.

"Incrivelmente, já passei por situações embaraçosas por causa da tatuagem. Olhar para o rosto de Messi no meu corpo faz os homens falharem na hora H", disse a modelo. “Já tenho o rosto do Messi tatuado embaixo do abdômen, o que fiz quando ele ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo (Bola de Ouro) pela sexta vez, e pretendo fazer a mesma tatuagem que ele tem na perna esquerda", disse.

Nas redes sociais, é possível notar que a admiração de Suzy pelo jogador não é de hoje. A modelo já publicou fotos dela com a camisa do jogador na época do Barcelona e atualmente veste o uniforme do PSG, já que em agosto, o argentino passou a defender as cores da equipe francesa.

