Ventilado no Manchester United, técnico pode mudar rotina de sexo de Cristiano Ronaldo

Rio - Com a fase negativa de Solskjaer no comando do Manchester United, diversos veículos já colocam possíveis treinadores no caminho do clube inglês para trabalhar ao lado de Cristiano Ronaldo.

Entretanto, em um desses nomes, além de mudar toda a estrutura tática, um treinador, em especial, poderá mudar a rotina de sexo dos atletas. Envolvido em casos antigos do tipo, Antonio Conte, um dos cotados para assumir o United, poderá interferir na relação do português com sua esposa, Georgina Rodríguez.

O treinador, que deixou recentemente a Inter de Milão, revelou à revista L'Equipe recentemente que deu dicas de sexo aos atletas do time italiano, contando até quais posições seriam melhores no ato sexual.

"Durante períodos de jogos, os jogadores não devem ter relações sexuais que durem longos períodos. Eles precisam fazer o mínimo esforço possível. A melhor posição para eles é aquelas em que a parceira vai por cima. E é preferível que eles estejam com suas próprias esposas. Dessa forma, eles não são obrigados a ter um desempenho excepcional", disse.

Além da questão sexual, a chegada de Conte poderia mudar todo um cenário no United, que passaria a atuar com três zagueiros centrais e laterais abertos livres para transitar entre ataque e defesa.

Relatar erro