Vinicius Junior fez dois gols na goleada do Real Madrid sobre o Shakhtar Donetsk, pela Liga dos Campeões - Divulgação

Vinicius Junior fez dois gols na goleada do Real Madrid sobre o Shakhtar Donetsk, pela Liga dos CampeõesDivulgação

Publicado 22/10/2021 13:55

Em grande fase, Vinicius Junior terá um grande desafio no próximo domingo, que será enfrentar Piqué, no clássico entre Barcelona e Real Madrid no domingo, no Camp Nou. Entretanto, o atacante revelado pelo Flamengo gera admiração no zagueiro do time catalão.



Em entrevista ao programa #Vamos, do canal Movistar, Piqué fez uma comparação entre Vinicius Junior e a promessa do Barcelona Ansu Fati, que herdou a camisa 10 de Messi. E não poupou elogios ao brasileiro.



"Vinicius é mais rápido, mais elétrico e mais extremo puro. Ansu tem talento para fazer gol e pode jogar como centroavante. Eu diria que Ansu tem mais gols e que Vinicius, no um contra um é um dos melhores do mundo", afirmou o zagueiro.



O clássico pelo Campeonato Espanhol será domingo às 11h15 (de Brasília). Com 17 pontos, o Real Madrid ocupa o segundo lugar da tabela, mas pode ser ultrapassado pelo Barcelona, que tem 15 e está em sétimo.