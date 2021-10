Willian ao lado do treinador Sylvinho, no treino do Corinthians - Divulgação

Publicado 22/10/2021 13:53

Rio - O técnico Sylvinho está com os dias contados no Corinthians. De acordo com o jornalista Juca Kfouri, o ex-lateral será demitido do comando do time paulista no próximo domingo, após a partida contra o Internacional, e será substituído por Mano Menezes.

“Eu não escrevi que Sylvinho está por um fio. Eu escrevi que ele está condenado. A informação que tenho é que domingo, independentemente do resultado ele depois do jogo não será o treinador do Corinthians. O treinador que o Corinthians quer é o Mano Menezes. Eu confesso a você que eu duvido que o Corinthians ganhe do Inter e será demitido. Será a primeira vez na história que o técnico é demitido com uma vitória retumbante. Embora tenha decepcionado ontem (contra o Red Bull Bragantino), o Internacional é favorito contra o Corinthians. Mas a informação que tenho é que o Corinthians já acertou com Mano Menezes”, afirmou o jornalista no podcast "Posse de Bola".

O Corinthians entra em campo no próximo domingo, às 16h, contra o Internacional, no Beira-Rio.