(FILES) In this file photo taken on April 09, 2019 Brazilian football great Edson Arantes do Nascimento, known as Pele, arrives at Guarulhos International Airport, in Guarulhos, some 25km from Sao Paulo, Brazil. - Football king Pele, 80, was vaccinated on March 2, 2021 against Covid-19 in Brazil, in what he called "an unforgettable day". (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP) - AFP

(FILES) In this file photo taken on April 09, 2019 Brazilian football great Edson Arantes do Nascimento, known as Pele, arrives at Guarulhos International Airport, in Guarulhos, some 25km from Sao Paulo, Brazil. - Football king Pele, 80, was vaccinated on March 2, 2021 against Covid-19 in Brazil, in what he called "an unforgettable day". (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP)AFP

Publicado 22/10/2021 12:51 | Atualizado 22/10/2021 12:53

Rio - Narrador do SBT, o locutor esportivo Téo José revelou em entrevista ao canal Camisa 21, no Youtube, que guarda mágoas de Pelé e que "não o idolatra como todo mundo". O episódio, que aconteceu na infância, marcou para sempre a vida do narrador, que perdeu o encanto pelo 'Rei'.

"Eu era mascote do Goiás, não de vestir a roupa de periquito, mas aquelas crianças que entravam uniformizadas com o time no começo do jogo. [...] Em 1973, o Goiás subiu para a Série A, e eu lembro bem da cena. Era uma quarta-feira, no Estádio Olímpico e os times aqueciam no gramado. Então, entrou o Goiás - e eu junto -, entrou o Santos, e eu estava com um papel e um lápis. Faltavam dois minutos para começar o jogo. Naquela época, nem todos os jogos tinham TV, então o horário não era tão rígido. E eu fui até o Pelé e pedi um autógrafo. Ele falou: 'Não garoto, agora não'. Desde esse dia, a minha idolatria pelo Pelé diminuiu muito. Mágoa de criança não tira", revelou.

"O Pelé é o Rei do Futebol, mas não tenho a idolatria como todo mundo tem. O meu ídolo no futebol - não por isso - é o Rivellino", concluiu.