Fora do jogo do PSG durante a semana, Neymar se encontrou com Ronaldinho Gaúcho no camarote do clube - Reprodução

Publicado 23/10/2021 16:01

O técnico Mauricio Pochettino confirmou Neymar e Icardi entre os relacionados do PSG para o clássico com o Olympique de Marselha, neste domingo, pelo Campeonato Francês. Fora do jogo da Liga dos Campeões, contra o RB Leipzig, durante a semana, o brasileiro treinou na sexta-feira e está recuperado de dores musculares.

Entretanto, Neymar ainda não está confirmado como titular, mas a tendência é que faça o trio de ataque com Messi e Mbappé. Já Mauro Icardi ficará no banco. Ele também não participou do jogo contra o RB Leipzig, mas para resolver problemas pessoais com a esposa, Wanda Nara, com quem vive uma crise conjugal.



"Icardi é um jogador muito forte mentalmente. Ele treinou conosco com o Leipzig. Ele tem o apoio do presidente e de toda a equipe. Ele está disponível", garantiu o treinador.



Lìder do Campeonato Francês com nove vitórias em 10 rodadas, o PSG tem 10 pontos de vantagem para o Olympique, que está em terceiro lugar. O clássico acontecerá às 15h45 (de Brasília) no domingo.