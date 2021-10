Globo - Reprodução Globo

Globo Reprodução Globo

Publicado 25/10/2021 15:28 | Atualizado 25/10/2021 15:42

Rio - Globo e Conmebol encerraram o processo na Suíça e entraram em acordo em função da rescisão de contrato dos direitos de transmissão da Libertadores de 2019 a 2022. A ação foi movida pela Confederação Sul-Americana por quebra de transação durante a pandemia de Covid-19. A informação é do portal "GE".

Sendo assim, a emissora pode entrar na briga pela negociação de direitos do torneio de 2023 a 2026. De acordo com o estatuto da Conmebol, uma empresa em litígio com a entidade não teria condições de entrar na disputa pelos direitos de transmissão da competição.

Ainda de acordo com a informação do "GE", as reuniões informais com os interessados por direitos na transmissão devem começar a ser marcadas nos próximos dias.

Nota oficial da Globo:

“Conmebol e Globo chegaram a um acordo e decidiram encerrar a arbitragem em curso na Suíça por conta da rescisão do contrato de direitos da Copa Libertadores de 2019 a 2022. O entendimento reforça o respeito que sempre pautou a parceria de longa data entre as instituições.”