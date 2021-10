Copa América será primeiro grande teste da Seleção de Pia e Marta no novo ciclo olímpico - Foto: Daniela Porcelli/CBF

Copa América será primeiro grande teste da Seleção de Pia e Marta no novo ciclo olímpicoFoto: Daniela Porcelli/CBF

Publicado 27/10/2021 15:04

A Colômbia será sede da Copa América feminina de 2022. O anúncio foi feito pela Conmebol, que confirmou a competição entre os dias 8 e 30 de julho.

As três primeiras colocadas da Copa América garantirão vaga na Copa do Mundo de 2023, que será realizada na Austrália e na Nova Zelândia. Já as quarta e quinta colocadas disputarão uma repescagem.



A Seleção é a atual campeã da Copa América feminina, disputada em 2018, vencendo o Chile na final. "A Colômbia fará uso das melhorias introduzidas nos seus estádios para uma competição internacional de alto nível. Estamos trabalhando pelo desenvolvimento do futebol feminino", afirmou o presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez, no anúncio.