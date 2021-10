Morre aos 94 anos, Milton da Silva, pai do tricampeão Ayrton Senna - Foto: Reprodução

Publicado 27/10/2021 19:07 | Atualizado 27/10/2021 19:12

Rio - Milton Guirado Theodoro da Silva, pai de Ayrton Senna, morreu aos 94 anos, de causas naturais, nesta quarta-feira (27), em São Paulo. Personagem marcante na história do tricampeão, Milton trabalhou por muitos anos no ramo de automóveis e criou a empresa metalúrgica, a Universal.

Além disso, participou de projetos de construção civil e investiu em agropecuária em diversas regiões do Brasil. Ao longo da vida, se dedicou ao crescimento de Ayrton Senna, acompanhando a carreira do ídolo brasileiro desde as primeiras corridas de kart até as conquistas mundiais na Fórmula 1.

Milton era casado com Neyde Joanna Senna desde 1956 e tiveram três filhos: Viviane, Ayrton e Leonardo. Ela ficou conhecida como Dona Neyde, e segue atuando em ações relacionadas ao filho, escolhendo pessoalmente detalhes de novas homenagens envolvendo o nome do tricampeão.

O aniversário de 30 anos do último título de Ayrton Senna na Fórmula 1, foi comemorado, na última semana, que também acabou sendo o último de um piloto brasileiro na categoria da competição.