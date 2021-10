Flamengo x Athetico-PR - Copa do Brasil - 27-10-2021 - Foto - Marcelo Cortes - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 29/10/2021 10:17

Rio - A eliminação do Flamengo na Copa do Brasil para o Athletico-PR na última quarta quebrou recordes de audiência na TV Globo. A vitória do Furacão por 2 x 0 teve o maior número de espectadores desde a partida do time carioca contra o São Paulo, no fim de fevereiro. Na época, o jogo deu o título de campeão brasileiro ao Rubro-Negro.

O jogo de volta de semifinal da Copa do Brasil marcou 33 pontos de audiência no Rio de Janeiro. Maior audiência do futebol desde a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2020 (São Paulo X Flamengo exibido em 25/02/2021: 41 pontos e 59% part) | +5 pts (+18%) de audiência e +6 pts de participação em relação ao jogo de ida exibido na quarta anterior (28 pontos 44% part).

Já em São Paulo, marcou 22 pontos e igualou o recorde de audiência da Copa do Brasil de 2021, registrado em 25/08/2021, partida entre São Paulo X Fortaleza.