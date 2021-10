Real Madrid's Brazilian forward Vinicius Junior celebrates after scoring his team's second goal during the Spanish League football match between Elche CF and Real Madrid CF at the Martinez Valero stadium in Elche on October 30, 2021. (Photo by JOSE JORDAN / AFP) - AFP

Publicado 30/10/2021 11:27

Vinícius Júnior foi o grande assunto na convocação da seleção brasileira, na sexta-feira, ao não ser chamado por Tite para os jogos contra Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Neste sábado, o atacante deu nova mostra que merece defender o País ao brilhar na vitória do Real Madrid, por 2 a 1, sobre o Elche. Ele fez os dois gols que recolocaram o time merengue na liderança do Campeonato Espanhol.

O jovem revelado pelo Flamengo vem se destacando no futebol europeu e se tornou um dos grandes nomes na Espanha neste início de temporada. Foi destaque no clássico contra o Barcelona e deu novo show neste sábado. Já são nove gols e outras três assistências de Vinícius Júnior em 14 partidas disputadas.

Antes atuando pouco e entrando somente no decorrer dos jogos com Zidane, o brasileiro agora é titular absoluto de Carlo Ancelotti, que não se cansa de elogiá-lo. Durante a semana o treinador disse que só vai tirá-lo do time quando não aguentar mais. Contra o Elche, após deixar a vitória encaminhada, saiu no fim para ser aplaudido.

O jogo foi duro no estádio Manuel Martínez Valero, casa do Elche, com os mandantes dando trabalho e equilibrando as ações no primeiro tempo. Com chances de gols de ambos os lados, o Real Madrid foi ao descanso mais feliz pela bela ajuda de sua constelação brasileira. O time entrou em campo com Éder Militão, Casemiro, Marcelo, Rodrygo e Vinícius Júnior.

E o primeiro gol teve participação direta dos atletas canarinhos Roubada de bola e contragolpe legal. Casemiro lançou Díaz. O toque sutil de calcanhar parou nos pés de Vinícius Júnior, que bateu cruzado para abrir o marcador.

Depois de intervalo, as coisas ficaram mais tranquilas para o Real com a expulsão de Guti. O volante levou o segundo amarelo e o consequente vermelho. Com espaços, o time merengue seguiu apostando na velocidade e ampliou o marcador.

Vinícius Júnior recebeu belo lançamento de Modric, colocou a bola na frente e encobriu Casilla, com toque de habilidade. Comemorou com caretas e mostrando o símbolo do Real. No fim, Milla ainda fez o de honra, mas o dia era do atacante brasileiro, que encostou em Benzema na artilharia da equipe. São 9 gols dele diante de 11 do francês.

O Real Madrid subiu para os 24 pontos, na liderança do Campeonato Espanhol, superando a Real Sociedad nos critérios de desempate.