Chelsea's English defender Reece James (R) celebrates with teammates after scoring his team's first goal during the English Premier League football match between Newcastle United and Chelsea at St James' Park in Newcastle-upon-Tyne, north east England on October 30, 2021. Lindsey Parnaby / AFP - AFP

Publicado 30/10/2021 13:38 | Atualizado 30/10/2021 13:38

O resultado elástico não mostra quão grande foi o sofrimento do Chelsea diante do Newcastle no Saint James Park, neste sábado. Diante de forte marcação do penúltimo colocado, o time do técnico Tomás Tuchel sofreu para abrir o marcador, mas embalou no segundo tempo, fez 3 a 0, e manteve a liderança isolada do Campeonato Inglês. Destaque para Reece James, autor de dois belos gols. O brasileiro naturalizado italiano Jorginho completou a vitória.

Novo milionário do futebol inglês, com aporte financeiro gigantesco previsto para a próxima temporada, o Newcastle entrou em campo disposto a parar o líder. Sem qualidade ofensiva e ainda atrás do primeiro triunfo na competição, mas com enorme entrega defensiva, conseguiu parar o campeão europeu por 65 minutos. O 0 a 0 parcial dava a primeira colocação ao Liverpool, que vencia o Brighton por 2 a 0 na rodada.

Mas Reece James não queria saber de tropeço diante de um dos piores classificados no Inglês. O jovem de 21 anos recebeu dentro da área e acertou belo chute no ângulo, de pé esquerdo. Aberta a porteira... O gol obrigou os donos da casa saírem da defesa. Se abriu e acabou sofrendo novos gols.

Em nova chegada de James, a bola sobrou para ele mandar novo chutaço, ago5ra de pé direito. Havertz ainda sofreu penalidade cobrada com categoria por Jorginho para fechar a conta. No fim, a torcida do Chelsea gritou "olé" e ainda festejou o tropeço de dois concorrentes à taça.

Jogando em casa, Manchester City e Liverpool amargaram tropeços e viram o time londrino abrir vantagem. O Chelsea subiu para 25 pontos, contra 22 da equipe de Jürgen Klopp e 20 dos comandados por Pep Guardiola.

TROPEÇOS SURPREENDENTES

De olho da primeira colocação, o Liverpool recebeu a surpresa Brighton e queria frear o bom momento do adversário. Com 24 minutos em Anfield, abriu vantagem de 2 a 0, gols de Henderson e Sadio Mané. Parecia caminhar para novo triunfo, mas acabou amargando um empate com reação dos visitantes e gols de Mwepu e Trossard.

O Liverpool lamentou um empate e o Manchester City conseguiu um resultado pior ainda. No Ettihad Stadium, recebeu o Crystal Palace e acabou derrotado por 2 a 0. Os gols dos visitantes foram de Zaha, no começo da partida, e de Gallagher, perto do apito final.

Gabriel Jesus até marcou para o City, mas o gol acabou anulado por causa de impedimento no começo do lance. Atual campeã, a equipe mostrou muita dificuldade para escapar da marcação e pouco fez no jogo, atrapalhada, sobretudo, pela expulsão do zagueiro Laporte. A rodada ainda teve Watford 0 x 1 Southampton e Burnley 3 x 1 Brentford.