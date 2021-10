Mauricio Souza - Divulgação/FIVB

Mauricio Souza Divulgação/FIVB

Publicado 30/10/2021 14:04

Rio - Após a repercussão com o caso de homofobia em uma postagem no início de outubro, o jogador de vôlei Mauricio Souza, de 33 anos, foi chamado de "mau-caráter e racista", além de declarações fortes do ex-jogador Casagrande e do apresentador Felipe Andreolli. Em entrevista ao canal "Pilhado", o central deu a entender que irá processar os dois profissionais da TV Globo.

"Muito complicado isso daí, mas o primeiro teve muitos problemas. Foi chamado de atleta, mas nunca foi. Eu desconsidero, mas a Justiça não", iniciou Mauricio, completando em sequência:

"Eles vão ter que arcar com as consequências do que falaram. Me acusaram de criminoso, vão ter que provar", completou.

Após as aspas, o agora ex-jogador do Minas Tênis Clube destacou a grande influência que a emissora tem sobre a sociedade e a responsabilidade que seus profissionais devem ter no trabalho.

"Eles não podem fazer isso. O poder que eles têm na mão, gente que tem poder na mão pra poder expor outra pessoa e ridicularizar com ela, isso sim é um crime. Isso que eles fizeram é um crime, não o que eu fiz", opinou Mauricio Souza.

Dono do canal "Pilhado", Thiago Asmar, ex-profissional da Globo, questionou se Maurício Souza irá à Justiça contra Casagrande e Andreolli. O jogador, no entanto, despistou: "não sei, vamos ver".

O campeão olímpico também disse que se sentiu usado politicamente por Casagrande e Andreolli: "Exatamente isso. Porque eles sabem o que eu defendo na política, de que lado eu estou. E eles estão do lado oposto. É a oportunidade pra eles acabarem com esse bolsonarista", disse.

O caso de homofobia após uma postagem no dia 12 de outubro rendeu a rescisão contratual de Mauricio Souza com o Minas, além de ter as portas fechadas na Seleção Brasileira pelo técnico Renan Dal Zotto, que afirmou "não ter espaço para profissionais homofóbicos".