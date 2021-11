Erick Brendon - Reprodução/Instagram/Erick Brendon

Publicado 02/11/2021 20:20

Rio - Faltando ainda três rodadas para o término da segunda divisão da Suécia, o IFK Värnamo, equipe do brasileiro Erick Brendon, garantiu o acesso para a primeira divisão do futebol sueco. A promoção é um fato inédito, nunca na sua história o Värnamo havia conseguido chegar ao nível principal do futebol no país. Erick Brendon falou um pouco sobre a emoção de poder levar a equipe para a primeira divisão.

“É uma felicidade muito grande poder conquistar esse acesso para a primeira divisão. Toda a cidade estava junta torcendo pela equipe. É uma emoção muito grande conseguir esse feito. Agradeço a cada um dos integrantes da equipe, a toda população local e especialmente a minha família, que mesmo de longe me deu todo o suporte para que pudesse permanecer forte e ir em busca dos objetivos”, disse.

Erick Brendon foi formado nas categorias de base do Botafogo. Na equipe alvinegra, Erick costumava jogar como lateral-direito, mas também fazia partidas atuando como volante. O brasileiro chegou ao Värnamo em 2019. Na época, a equipe disputava a terceira divisão. Após um ano de adaptação, em 2020 Erick foi um dos responsáveis por conduzir a equipe para a segunda divisão e ao título da terceirona. Com três rodadas para o término da competição, o Värnamo é líder com 56 pontos e caminha rumo ao inédito título da segundona sueca. Erick comentou um pouco sobre a campanha que a equipe vem fazendo e destacou a busca pelo título inédito.

“Desde o início da competição a gente vem fazendo uma competição muito sólida. Estamos brigando pelas primeiras posições desde o início, nunca saímos da briga. Agora com o acesso garantido, vamos em busca do nosso segundo objetivo, que é o título, para coroar ainda mais essa temporada fantástica. Vamos continuar trabalhando forte, se Deus quiser vamos conquistar esse título”, concluiu.