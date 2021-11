Em sintonia, Karim Benzema celebra um de seus gols com o parceiro Vinicius Jr - AFP

Em sintonia, Karim Benzema celebra um de seus gols com o parceiro Vinicius JrAFP

Publicado 03/11/2021 17:12

O Real Madrid voltou a contar com o entrosamento da dupla formada por Vinicius Jr e Benzema para vencer o Shakhtar Donetsk por 2 a 1, no Santiago Bernabéu, pela quarta rodada do Grupo D da Liga dos Campeões. O brasileiro ex-Flamengo deu duas assistências para os dois gols do companheiro francês.



De quebra, Benzema, ao abrir o placar aos 14 minutos do primeiro tempo, marcou o gol 1.000 do Real Madrid na Liga dos Campeões. O clube espanhol é o primeiro a alcançar a marca expressiva e graças a Vinicius Jr, que roubou a bola de Marlon e rapidamente tocou para o companheiro estufar a rede.



O Real Madrid ainda tomou um susto aos 38 do primeiro tempo, quando o Shakhtar empatou com o brasileiro Fernando, após passe de peito de Alan Patrick, outro ex-Flamengo. Mas após o intervalo, a dupla merengue voltou a brilhar.



Vinicius Jr recebeu de Modric, entrou na área, tabelou com Casemiro e apareceu atrás da zaga para tocar para Benzema marcar um belo gol e garantir a vitória.



O francês chegou a 13 gols marcados na temporada, enquanto o brasileiro tem cinco assistências, além de ter balançado as redes nove vezes.